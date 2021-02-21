Не работает! В новой схеме «Спартака» просто нет смысла

В субботу «Спартак» возобновил сезон матчем против «Динамо». Этим же поединком «красно-белые» завершили выступление в Кубке России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает действия подопечных Доменико Тедеско.

Одной из главных интриг накануне матча «Динамо» и «Спартака» была расстановка «красно-белых». Во время сборов Доменико Тедеско наигрывал схему 4-4-2, но отмечал, что это лишь возможность, опция, а не установка. Накануне матча немец на вопрос о тактике отметил, что журналисты этому уделяют много внимания, но это не самое важное.

Стартовый состав «Спартака» намекал, что Тедеско всё же вернулся к привычной схеме 3-5-2. Похоже, что в «Динамо» считали так же. Однако «красно-белые» всё же играли по схеме 4-4-2: Маслов занял позицию справа в обороне, перед ним в средней линии расположился Зобнин, а слева в средней линии оказался Мозес.

Стартовые минуты прошли с преимуществом «Спартака». Казалось, что хозяева просто не были готовы к расстановке соперника. «Красно-белые» лучше играли на перехватах и постоянно прессинговали динамовцев, не давая тем толком даже выйти со своей половины поля. Тем не менее «Спартак» при этом ничего на извлёк из своего преимущества и даже не создал ни одного момента.

Первая же вылазка «Динамо» привела к голу. Можно спорить о правильности решения судьи назначить пенальти, тем не менее стоит обратить внимание на другое. «Спартак» после гола Фомина вместо того, чтобы ещё увеличить давление, растерял своё территориальное преимущество. «Красно-белые» ничего не могли придумать, кроме прорывов Айртона слева. Пара Хендрикс - Умяров не создавала никакого креатива, Мозес путался в своих ногах, а Зобнин привычно отмечался работоспособностью, но в нападении этого было недостаточно.

Нельзя сказать, что после перерыва что-то изменилось. «Спартак» провёл одну атаку, в которой Шунин совершил два сейва подряд, потом ещё голкипер хозяев спас команду после стандарта и удара Зобнина. На этом все интересные моменты в атаке «красно-белых» исчерпались, если не считать эпизода на последней секунде, который уже ничего не решал.

Откровенно говоря, «Спартак» наглядно показал, что болевые точки команды при схеме 4-4-2 так и не излечились каким-то чудесным образом. У «красно-белых» нет ни фланговых атакующих полузащитников, ни центрального. Довольно странно, когда в роли самого острого подносчика снарядов выступает левый защитник.

Приход Промеса, если он состоится, в этом смысле ничего не изменит. Голландец закроет одну проблемную позицию, но ещё две останутся в любом случае. Очевидно, что их «Спартак» не закроет до закрытия трансферного окна. Надо ли было менять схему, которая всё же давала какой-никакой результат? Ответ на вопрос далеко не очевиден.

Андрей Центров