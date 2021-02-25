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Мележиков: «Предложенная «Динамо» сумма в 5 миллионов за Бакаева нас не устроила»

25 Февраля 2021, 19:03,

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков на канале «Футбольный Биги» в YouTube  рассказал о переговорах с «Динамо» по Зелимхану Бакаеву.

- Важный момент, что Бакаев негативно воспринял желание отдать «десятку» Куинси.

- На самом деле не было желания отдать «десятку» Куинси. Изначально начальник и спортивный директор команды предложили свободные номера, и Куинси выбрал 24-й.

- Сейчас развивается ситуация с Бакаевым, что он может перейти. Вы сказали, что «Динамо» сделало предложение в 5 млн евро. Это хорошие деньги за футболиста, у которого через год закончится контракт при том, что он россиянин. Вы ответили отказом. Почему?

- Первое и самое главное - то, что главный тренер рассчитывает на Бакаева. Другое дело, сколько у него игрового времени. В данной ситуации клуб в том числе имеет определенное мнение по Зелимхану и планирует в самое ближайшее время разговаривать о его будущем. Во-вторых, сумма в 5 миллионов нас не устроила. Они сделали предложение, мы ответили отказом. Сейчас делают второе предложение, мы опять отвечаем отказом. В данном случае пока не получается. Тем более, что речь не идет о трансфере, а об аренде, причем с правом выкупа. Мы готовы разговаривать только о контракте с обязательным выкупом. Я еще не разговаривал с игроком, агентами игроками. Может быть, игрок хочет уйти. Надо разговаривать с главным тренером. Информация вышла перед самой пресс-конференцией.

- До закрытия еще есть время, и все возможно?

- Сейчас звонят, будем созваниваться.

- Верно ли, что не только «Динамо» готово взять футболиста в аренду? А есть еще варианты?

- Нету.

- Как в целом оцениваете трансферную кампанию, которая была у «Спартака» этой зимой?

- Оценивают пускай болельщики и акционеры. Наша задача - работать.

- Александр Селихов сказал, что в мае будет думать о будущем, если не будет играть. Как оцениваете его возможное будущее?

- Не готов сказать. По Селихову мы пока не разговаривали, давайте отложим этот вопрос на потом.

- У «Спартака» есть два футболиста, судьба которых до конца пока не ясна. Это Ташаев и Гулиев. По Гулиеву я вообще не понимаю, где он.

- Это больше  к спортивному блоку. На сегодняшний день мы были сконцентрированы на трансферной кампании. Она имела четкие цели. Достигли или нет - покажет время. Все остальное находится  в работе у спортивного блока и в частности у Дмитрия Попова. Клуб планомерно занимается работой в этом направлении. Возможно, ответы на вопросы находятся у него. Я пока этой информацией не владею.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Зелимхан Бакаев, Евгений Мележиков
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