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Деспотович – о победе над «Спартаком»: «Сегодня мы были лучше»

28 Февраля 2021, 20:52,

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:0) в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Мы не пытались играть на ничью, а вышли побеждать, так и получилось. Забили свои моменты и, думаю, «Рубин» сегодня был лучше. Надо продолжать в том же духе», - цитирует Деспотовича пресс-служба казанцев.

28-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Подопечные Леонида Слуцкого набрали тридцать одно очко в двадцати матчах и расположились в середине турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Джордже Деспотович
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