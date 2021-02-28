Деспотович – о победе над «Спартаком»: «Сегодня мы были лучше»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:0) в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Мы не пытались играть на ничью, а вышли побеждать, так и получилось. Забили свои моменты и, думаю, «Рубин» сегодня был лучше. Надо продолжать в том же духе», - цитирует Деспотовича пресс-служба казанцев.

28-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Подопечные Леонида Слуцкого набрали тридцать одно очко в двадцати матчах и расположились в середине турнирной таблицы.