Газизов: «Это было не увольнение, а общее решение»

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19 Февраля 2021, 15:31,
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Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов публично озвучил процесс расставания с московской командой.
«Это было не увольнение, а общее решение, которое назревало. Мне предлагалось: останься и получай зарплату», - заявил Газизов в «Коммент.Шоу». Также бывший руководитель «Спартака» поблагодарил Леонида Федуна за то, что не стал препятствовать его уходу из клуба. Также Шамиль Газизов дал характеристику произошедшему словами «это нормально».
В конце 2020 года появилась информация о разногласиях Газизова с владельцем клуба Леонидом Федуном и кадровых назначениях в «Спартаке», которые не были согласованы с генеральным директором. Также усиливалось влияние в клубе Заремы Салиховой.
Газизов пришел в стан «красно-белых» из «Уфы» и проработал до начала декабря прошлого года (151день).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов