Газизов: «Это было не увольнение, а общее решение»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов публично озвучил процесс расставания с московской командой.

«Это было не увольнение, а общее решение, которое назревало. Мне предлагалось: останься и получай зарплату», - заявил Газизов в «Коммент.Шоу». Также бывший руководитель «Спартака» поблагодарил Леонида Федуна за то, что не стал препятствовать его уходу из клуба. Также Шамиль Газизов дал характеристику произошедшему словами «это нормально».

В конце 2020 года появилась информация о разногласиях Газизова с владельцем клуба Леонидом Федуном и кадровых назначениях в «Спартаке», которые не были согласованы с генеральным директором. Также усиливалось влияние в клубе Заремы Салиховой.

Газизов пришел в стан «красно-белых» из «Уфы» и проработал до начала декабря прошлого года (151день).