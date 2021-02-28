Макаров – о победе над «Спартаком»: «Эмоции зашкаливают»

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28 Февраля 2021, 22:47,
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.
«В этом матче мы доказали, что команда - единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают», - цитирует Макарова пресс-служба «Рубина».
23-летний россиянин сыграл двадцать один матч за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился шестью забитыми голами. Действующее соглашение Макарова с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2023 года.
В понедельник, восьмого марта, казанцы на своём поле примут «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Рубин, Денис Макаров
эмоции у него зашкаливают, еще бы теперь можно на каникулы задача на сезон выполнена.