Макаров – о победе над «Спартаком»: «Эмоции зашкаливают»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.

«В этом матче мы доказали, что команда - единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают», - цитирует Макарова пресс-служба «Рубина».

23-летний россиянин сыграл двадцать один матч за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился шестью забитыми голами. Действующее соглашение Макарова с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В понедельник, восьмого марта, казанцы на своём поле примут «Зенит».