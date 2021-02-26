Дюпин: «Есть должок перед «Спартаком» за первый круг»

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Спартака».

«Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», - приводятся слова голкипера на официальном сайте казанского клуба.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в воскресенье в Москве, 28 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

Напомним, что матч первого круга завершился гостевой победой «красно-белых» со счётом 2:0.