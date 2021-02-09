Агент Роши заявил, что игрок счастлив в «Спартаке» и хочет сыграть с клубом в Лиге чемпионов

Агент игрока «Спартака» Педро Роши Хэмильтон Бернард отреагировал на слухи об интересе «Коринтианса» к своему клиенту.

«Это всего лишь слухи, ничего официального. Никаких переговоров с «Коринтиансом» нет и не было. Педро нравится в Москве, он хочет сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов», - заявил агент футболиста в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в конце 2020 года появилась информация, что «Коринтианс» серьезно заинтересован в игроке.

Педро Роша перешел в московский «Спартак» летом 2017 года из «Гремио» за 12 миллионов евро. За несколько лет в клубе он вышел на поле 19 раз, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. В сезоне 2017/2018 бразилец стал с москвичами бронзовым призером чемпионата России.