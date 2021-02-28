Соболев – об отмененном голе в ворота «Рубина»: «Справедливо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что арбитр справедливо отменил его гол в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги с «Рубином» (2:0).

«Я в раздевалке после игры посмотрел повтор. Да, был офсайд на полметра или чуть меньше. Справедливо отменили», - цитирует Соболева sport24.

23-летний Соболев сыграл пятнадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

После двадцати туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на семь зачетных баллов.