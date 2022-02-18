Родригес, забивший «Зениту», претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В четверг, 17 февраля, состоялись первые поединки стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. По их итогам были названы четверо футболистов, которые поборются за звание лучшего на этой неделе.

На индивидуальную награду претендует нападающий «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелос, расписавшийся в воротах «Боруссии» из Дортмунда. Также в этот список попал форвард «Порту» Тони Мартинес, на счету которого дубль в матче с «Лацио».

Кроме того, на приз претендует защитник «Аталанты» Берат Джимсити, отличившийся двумя голами во встрече с «Олимпиакосом». Еще одним кандидатом является хавбек «Бетиса» Гвидо Родригес, забивший гол «Зениту».