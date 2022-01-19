Уткин - о «Бетисе»: «Соперник «Зенита» страшен, угрожать голом могут человек пять»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, высказался об уровне игры севильского «Бетиса» - соперника петербургского «Зенита» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» страшен. Угрожать голом в команде запросто могут человек пять. И есть запас - в любом из смыслов», - гласит сообщение журналиста в телеграм-аккаунте.

Во вчерашнем матче чемпионата Испании «Бетис» разгромно победил «Алавес» (4:0). После 21 тура Ла Лиги севильский коллектив занимает третье место в турнирной таблице.

Первый поединок между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, а ответный пройдет в Севилье 24 февраля.