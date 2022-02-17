Рианчо назвал главный козырь «Зенита» в домашнем матче с «Бетисом»

Испанский специалист Рауль Рианчо, поработавший в чемпионате России с московским «Спартаком» и казанским «Рубином», высказался по поводу первого матча между петербургским «Зенитом» и севильским «Бетисом» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бетис» очень хорош в Ла Лиге, много забивает. Но у них могут возникнуть проблемы из-за холодной погоды. Это главный козырь «Зенита». Шансы на успех в первом матче - 50 на 50», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 17 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени. Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье.