​Аршавин: «Успехи 2008 года сделали меня знаменитым на весь мир»

Для Андрея Аршавина 2008 год получился невероятным. В составе «Зенита» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной России – добрался до полуфинала чемпионата Европы. Эти успехи позволили Аршавину в начале 2009 году отправиться в английскую Премьер-лигу.

В ходе интервью для пресс-службы УЕФА Аршавин вспомнил о ключевых матчах 2008 года и подвёл черту.

«Я бы не назвал тот год лучшим в своей жизни, но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Они сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир», - слова Аршавина приводятся на официальном сайте УЕФА.

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените».