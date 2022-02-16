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Лига Европы

​Аршавин: «Успехи 2008 года сделали меня знаменитым на весь мир»

16 Февраля 2022 • 16:35 Комментировать (1)
Зенит
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Бетис
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17.02 20:45

Для Андрея Аршавина 2008 год получился невероятным. В составе «Зенита» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной России – добрался до полуфинала чемпионата Европы. Эти успехи позволили Аршавину в начале 2009 году отправиться в английскую Премьер-лигу.

В ходе интервью для пресс-службы УЕФА Аршавин вспомнил о ключевых матчах 2008 года и подвёл черту.

«Я бы не назвал тот год лучшим в своей жизни, но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Они сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир», - слова Аршавина приводятся на официальном сайте УЕФА.

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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ЗЕНИТ БЕТИС
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Комментарии (1)
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White_Shark
16 Февраля 2022 в 16:42
Во время исполнения гимна, Андрей Аршавин почувствовал сильную усталость и был заменён в перерыве между куплетом и припевом.
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