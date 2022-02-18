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Эксперт считает замену Дзюбы большой ошибкой наставника «Зенита»

18 Февраля 2022 • 01:55 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Нападающий Артём Дзюба забил первый гол «Зенита» в проигранном противостоянии с «Бетисом», но доиграть матч до конца не сумел - его заменили примерно за двадцать минут до конца матча. Бывший полузащитник российской сборной, а также московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает этот маневр ошибкой главного тренера чемпионов России.

- Считаю, что это ошибка Семака. Артём в концовке мог спокойно побороться в штрафной «Бетиса». Дзюба был лучшим на поле, в первом тайме уж точно, - заявил Мостовой, слова которого приводит РИА Новости.

«Зенит» уступил на своем поле испанскому «Бетису», ответный матч за право выхода в 1/8 финала пройдет через неделю в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Артём Дзюба
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окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
окончен Севилья 3:1 Динамо Загреб 1.45 4.15 8.50
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