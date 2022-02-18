Эксперт считает замену Дзюбы большой ошибкой наставника «Зенита»

Нападающий Артём Дзюба забил первый гол «Зенита» в проигранном противостоянии с «Бетисом», но доиграть матч до конца не сумел - его заменили примерно за двадцать минут до конца матча. Бывший полузащитник российской сборной, а также московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает этот маневр ошибкой главного тренера чемпионов России.

- Считаю, что это ошибка Семака. Артём в концовке мог спокойно побороться в штрафной «Бетиса». Дзюба был лучшим на поле, в первом тайме уж точно, - заявил Мостовой, слова которого приводит РИА Новости.

«Зенит» уступил на своем поле испанскому «Бетису», ответный матч за право выхода в 1/8 финала пройдет через неделю в Севилье.