Селюк: «Зениту» надо менять защиту, три пропущенных мяча дома - это катастрофа»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на поражение питерского «Зенита» от испанского «Бетиса» в первом поединке плей-офф Лиги Европы. Российский коллектив оступился на «Газпром Арене», проиграв со счетом 2:3.

«Надо менять защиту. «Зенит» не та команда, которая может сказать - забивайте сколько сможете, а мы забьем сколько хотим. Три пропущенных мяча дома - это катастрофа», - приводятся слова агента на страницах Metaratings.ru.

Ответный матч между командами состоится уже на следующей неделе. «Бетис» примет подопечных Сергея Семака на своем домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» 24 февраля.