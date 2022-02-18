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Лига Европы

Селюк: «Зениту» надо менять защиту, три пропущенных мяча дома - это катастрофа»

18 Февраля 2022 • 11:01 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на поражение питерского «Зенита» от испанского «Бетиса» в первом поединке плей-офф Лиги Европы. Российский коллектив оступился на «Газпром Арене», проиграв со счетом 2:3.

«Надо менять защиту. «Зенит» не та команда, которая может сказать - забивайте сколько сможете, а мы забьем сколько хотим. Три пропущенных мяча дома - это катастрофа», - приводятся слова агента на страницах Metaratings.ru.

Ответный матч между командами состоится уже на следующей неделе. «Бетис» примет подопечных Сергея Семака на своем домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Дмитрий Селюк
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