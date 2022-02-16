Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Бетисом».

«Явного фаворита в этой встрече нет. «Бетис» сейчас играет, а «Зенит» готовится непосредственно к этому матчу. Питерцы отдыхали и стали готовиться. В физическом плане они должны быть лёгкими и свежими. У «Бетиса» с этим будет сложнее. Да, игровой ритм есть, но сколько они уже в таком ритме? Наверняка, будут и травмированные. Кто-то в плохой форме, кто-то устал, у кого-то что-то болит. В этом плане у «Зенита» есть преимущество. К тому же игра будет проходить дома. Домашний стадион может помочь. Но мы знаем, что любая испанская команда может выйти, сыграть и сделать своё дело. Мастерство и уровень игроков там немного другие.

Что касается травмы Ловрена, в последнее время мы видели, что хорват часто не играл. В центре в паре обычно играют Ракицкий и Чистяков. Потеря Ловрена будет незаметна, если Чистяков не будет ошибаться. Он всё-таки ещё молодой парень, только начинает свой футбольный путь. Перед матчем между Хорватией и Россией про Ловрена говорили, что он уже ветеран, что он уже давно не тот, а в итоге его никто не смог обыграть в этом матче. Но у «Зенита» большая скамейка, побольше будет даже, чем у «Бетиса». Выйти может любой. Азмун уехал, они сразу на замену купили Юри Алберто. Ещё Сергеев пришёл. Преимущество должно быть на стороне «Зенита».

Когда прошла жеребьёвка, я говорил, что небольшое преимущество на стороне «Бетиса». Но уже прошло два месяца, форма команд изменилась, «Бетис» уже неплохо потрепался. А «Зенит» готовится к игре. Я считаю, «Зенит» должен быть небольшим фаворитом. Но сколько раз мы видели, как «Зенит» оступался, выходя в статусе фаворита», - сказал Мостовой.