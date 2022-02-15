​Алберто сбреет бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

Уже в четверг «Зенит» начнёт путь в плей-офф Лиги Европы с матча против «Бетиса». Новоиспечённый нападающий питерской команды Юри Алберто получил вопрос по поводу истории с Михаилом Боярским, пообещавшим сбрить усы в случае триумфа питерцев в Лиге Европы. Алберто тоже готов пойти на подобный шаг, сбрив бороду.

«Мы хорошо готовы, у нас есть шансы. Будем бороться, чтобы один человек остался без усов, а я - без бороды», - заявил Алберто представителям СМИ.

Матч между «Зенитом» и «Бетисом» начнётся 17 февраля в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча в Испании пройдёт через неделю.