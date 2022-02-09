Дмитрий Черышев дал совет «Зениту» в игре против «Бетиса»

Экс-игрок сборной России, московского «Динамо» и «Спортинга» из Хихона Дмитрий Черышев поделился видением успешного результата для «Зенита» в игре против «Бетиса» в Лиге Европы.

Как футболист, хорошо знающий испанский футбол, Черышев подтвердил высокий уровень испанского клуба, но, в то же время, отметил силу «Зенита».

Бывший футболист заявил, что на выезде ключом к успеху может стать игра на контратаках, не самая глубокая линия обороны и способность встречать соперника в центре поля.

Также, для РБ Спорт Черышев добавил: «Команда Семака сейчас находится в предсезонном состоянии, а «Бетис» — на очень высоком уровне как физической, так и психологической готовности».

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Бетис» состоится 17 февраля на «Газпром Арене». Ответная игра пройдёт 24 февраля.