Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига Европы

Хохлов оценил расклад сил в паре «Зенит» - «Бетис»

14 Февраля 2022 • 10:39 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.40 3.40 2.95
17.02 20:45

На этой неделе петербургский «Зенит» проведет первый матч в плей-офф Лиги Европы. Противостоять команде Сергея Семака будет севильский «Бетис», который идет в числе лидеров испанского чемпионата.

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о предстоящем противостоянии.

«Зенит» может пройти испанцев. «Бетис» - хорошая команда, но в предстоящей игре нет ничего невозможного. У Семака собралась хорошая команда, а самое главное - играющая», - поведал Хохлов в интервью «РБ Спорт».

Первая игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Ответный матч команды проведут через неделю в Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Дмитрий Хохлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
10:39 · Лига Европы
Хохлов оценил расклад сил в паре «Зенит» - «Бетис»
13 Февраля
17:15 · Лига Европы
​Алберто верит в победу «Зенита» в Лиге Европы 1
12 Февраля
10:07 · Лига Европы
Сёмин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса» 1
10 Февраля
11:48 · Лига Европы
Радимов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы
09 Февраля
22:39 · Лига Европы
Дмитрий Черышев дал совет «Зениту» в игре против «Бетиса»
06 Февраля
11:30 · Россия. Премьер-лига
Онопко: В Севилье все уверены, что «Бетис» уничтожит «Зенит»
05 Февраля
08:46 · Лига Европы
Дани Алвес отреагировал на непопадание в заявку «Барселоны» на Лигу Европы
03 Февраля
18:23 · Лига Европы
​«Спартак» выбрал троих новичков для заявки в Лигу Европы, один из них – Жиго
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обновил заявку на еврокубки
17:14 · Лига Европы
«Аталанта» включила новичков в заявку на Лигу Европы
01:23 · Испания. Ла Лига
Хави хочет опробовать в матчах Лиги Европы 17-летнего голкипера
02 Февраля
21:03 · Лига Европы
«Зенит» сформировал заявку на плей-офф Лиги Европы - Дзюба в списке
19:11 · Лига Европы
​Дани Алвес не будет играть за «Барселону» в Лиге Европы
01 Февраля
15:55 · Лига Европы
Ферран Торрес, Адама Траоре, Дани Алвес, Обамеянг: один будет на трибунах 1
30 Января
22:46 · Лига Европы
Семак поделился деталями подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем