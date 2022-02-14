Хохлов оценил расклад сил в паре «Зенит» - «Бетис»

На этой неделе петербургский «Зенит» проведет первый матч в плей-офф Лиги Европы. Противостоять команде Сергея Семака будет севильский «Бетис», который идет в числе лидеров испанского чемпионата.

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о предстоящем противостоянии.

«Зенит» может пройти испанцев. «Бетис» - хорошая команда, но в предстоящей игре нет ничего невозможного. У Семака собралась хорошая команда, а самое главное - играющая», - поведал Хохлов в интервью «РБ Спорт».

Первая игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Ответный матч команды проведут через неделю в Испании.