Автор гола в ворота «Зенита» рассказал, как «Бетис» воспользовался стандартным положением

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес, открывший счет в матче с «Зенитом» (2:3) в плей-офф Лиги Европы, рассказал, как ему удалось застать врасплох защитников соперника во время розыгрыша стандартного положения. Оказывается, эта комбинация в исполнении испанцев не была домашней заготовкой.

«Отрабатываем разные комбинации. Хоакин может отлично навешивать по центру, он оказался в нужном месте — так получился гол. Добились хорошего результата перед ответным матчем. Он будет тяжелым, как и этот», - приводит слова Родригеса Sport24.

Стоит добавить, что два из трех голов «Бетиса» последовали после необязательных ошибок оборонительной линии питерской команды.