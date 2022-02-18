Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Бетиса» со счётом 2:3.

«Я бы не стал говорить, что игра понравилась: результат то какой - 2:3. Было кошмарное начало, которое «Зенит» провалил. Возникает вопрос: почему? Многие говорят, что у команды нет ритма. Но о каком ритме может идти речь, команда месяц отдыхала и потом месяц готовилась к этой конкретной игре. Тут вопросы к футболистам и главному тренеру. Молодцы, что выправили ситуацию, сравняли счёт. Завладели инициативой, но потом вновь грубейшая ошибка. Если бы Ракицкий в том моменте потянулся за мячом, то мог бы получить вторую жёлтую и удалиться. Во втором тайме «Зенит» давил, но «Бетис» достаточно грамотно оборонялся. Питерцы владели преимуществом, но забить не смогли. До сих пор удивляюсь, как Кузяев смог не забить, когда он попал в перекладину. Справедливым итогом была бы ничья. Но получилось вот так.

Повезло, что теперь отменено правило выездного гола. Хотя я против этого новшества, потому что оно сделано в пользу сильных команд. Но если говорить про ответный матч, то шансы будут. Мне показалось, что Дзюбу Семак все-таки зря заменил. Артём был одним из лучших. Он бы помог ещё. Понравился мне Юри Алберто, он был активен, открывался. «Зенит» пропустил три мяча дома, если бы правило выездного гола работало, то шансов практически не было бы. Но вот посмотрим, как будут действовать новые правила в футболе. Будем смотреть. Для «Зенита» в принципе ничего не поменялось: выигрывай в гостях 1:0 или 2:1 и переводи игру в дополнительное время», - сказал Мостовой.