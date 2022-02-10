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Лига Европы

Радимов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

10 Февраля 2022 • 11:48 Комментировать
Зенит
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Бетис
2.30 3.45 3.00
17.02 20:45

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а ныне главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался о шансах подопечных Сергея Семака в противостоянии с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, шансы 50 на 50. «Зенит», конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть», - передает специалиста «Спорт-экспресс».

Первый матч 1/16 финала состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Ответную встречу команды проведут в Испании 24 февраля. Победитель данного противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Владислав Радимов
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ЗЕНИТ БЕТИС
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