Радимов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а ныне главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался о шансах подопечных Сергея Семака в противостоянии с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, шансы 50 на 50. «Зенит», конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть», - передает специалиста «Спорт-экспресс».

Первый матч 1/16 финала состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Ответную встречу команды проведут в Испании 24 февраля. Победитель данного противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.