«Зенит» проигрывает «Бетису» 0:2 уже к 18-й минуте матча

Питерский «Зенит» откровенно проваливает старт первого поединка в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». После того, как подопечные Сергея Семака пропустили быстрый гол со стандартного положения, россияне не сдержали еще одну быструю атаку соперника.

Выпад «Бетиса» закончился дальним выстрелом Виллиана Жозе, с которым не справился голкипер Михаил Кержаков. Стоит отметить, что в данном эпизоде провалилась опорная зона действующего чемпиона России.

Проследить, удастся ли питерцам исправить свое положение, можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.