«Зенит» проигрывает «Бетису» после первого тайма, пропустив три гола - Ракицкий оплошал в двух эпизодах

Закончился первый тайм домашнего для «Зенита» матча с «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы. Питерцы неудачно начали встречу, но позже сумели отыграть отставание в два гола.

Впрочем, удержать ничью 2:2 к уходу на перерыв россиянам не удалось. За четыре минуты до конца первой половины игры вратарь Михаил Кержаков и защитник Ярослав Ракицкий на двоих организовали сопернику момент, который точным ударом завершил Андрес Гуардадо.

Стоит отметить, что Ракицкий «помог» «Бетису» и в эпизоде с первым голом, заработав штрафной и проиграв свою верховую дуэль на подаче. Текстовый репортаж второго тайма будет доступен Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.