Бубнов: «Зенит» мог победить «Бетис», если бы не дурацкие ошибки»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» на своем поле принимал испанский «Бетис». «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 2:3.

По результату этого поединка высказался бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

«Зенит» мог и выиграть, если бы не дурацкие ошибки. С «Бетисом» играть можно! Да, они здорово организованы, но отнюдь не безошибочны. «Зенит» сможет забить на выезде», - передает слова Бубнова Sportbox.

Ответный поединок между «Бетисом» и «Зенитом» состоится в Испании 24 февраля.