Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «сине-бело-голубых» от «Бетиса» со счётом 2:3.

«Результат, конечно, отрицательный, все-таки проиграли дома. В Испании будет гораздо сложнее. Но то, что «Зенит» после 0:2 не опустил руки и собрался, порадовало. За этим было приятно наблюдать. Мне «Зенит» понравился. Понятно, что Сергей Семак именно к противостоянию с «Бетисом» готовился. Если брать игру, то закономерным результатом была бы ничья. Момент в конце был хороший у Кузяева. По физической форме и игре «Зенит» очень понравился. «Бетис» - очень хорошая команда, но «Зенит» смотрелся с ними неплохо.

Однозначно, сказалась потеря Ловрена. К тому же, был заменен Ракицкий. Я все-таки считаю, что Семак зря поменял его. Если бы Ракицкий остался, оборона действовала бы лучше. Да, ошибки были, но в целом, на мой взгляд, Ракицкий посильнее Чистякова. А Ловрен - игрок с опытом. Наверное, он бы помог прежде всего в верховой борьбе. Именно со второго этажа «Зенит» и пропустил первый мяч. Так что Ловрена не хватало.

Правило выездного гола теперь отменено. Выигрыш 1:0 в гостях позволит перевести игру в овертайм. Я верю в «Зенит». Конечно, будет сложно. Но футболисты «Зенита» могут преподнести сенсацию. Игра их мне понравилась», - сказал Деменко.