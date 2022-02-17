Семак: «Шансы с «Бетисом» - понятно, что статистика против нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Бетисом» (2:3) заявил, что верит в проход соперника.

- Как оцениваете шансы «Зенита» в ответном матче? Особенно с учетом отмены правила выездного гола.

- То, что правило выездного гола отменено, хорошо. «Бетис» - команда, которая играет в атаку, много забивает. То же самое можно сказать и по поводу «Зенита». Обе команды хотят играть в атаку. Для зрителя такое количество мячей всегда хорошо. А шансы? Понятно, что статистика против нас. Они очень сложные, но самое важное - сохранять веру и делать все, чтобы надеяться и делать все от нас зависящее, чтобы был положительный результат в следующих матчах.

- С учетом проблем с обороной, не жалеете, что поздно решился вопрос с Алыпом? Или он не готов к такому уровню?

- Вопрос решился поздно. У нас не было никакой возможности его заявить, потому что можно было только троих заявить. Это Юри Алберто, это Арсен Адамов и Иван Сергеев, которые пришли раньше. Мы их заявили, заявка была до 2 февраля. Конечно, мы понимали, что у нас проблема с позицией центральных защитников, но такая ситуация. Ничего с этим не поделаешь.