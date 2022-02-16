Гуардадо: «Бетис» приехал в Питер за результатом»

Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Мексиканец отметил силу будущего соперника, но при этом заговорил о намерениях испанского клуба как можно дальше пройти по турнирной сетке второго по престижности европейского соревнования.

«Зенит» - это очень хорошая команда, которая привыкла побеждать. Но, мы приехали в Питер за результатом. Отдадим все силы и попытаемся достичь нужного нам исхода встречи. Хочется обеспечить себе преимущество перед домашним поединком», - сказал Гуардадо на пресс-конференции.