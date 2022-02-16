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Гуардадо: «Бетис» приехал в Питер за результатом»

16 Февраля 2022 • 23:26 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.45 3.45 2.85
Через 20 ч. 34 мин.

Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Мексиканец отметил силу будущего соперника, но при этом заговорил о намерениях испанского клуба как можно дальше пройти по турнирной сетке второго по престижности европейского соревнования.

«Зенит» - это очень хорошая команда, которая привыкла побеждать. Но, мы приехали в Питер за результатом. Отдадим все силы и попытаемся достичь нужного нам исхода встречи. Хочется обеспечить себе преимущество перед домашним поединком», - сказал Гуардадо на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Андрес Гуардадо
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