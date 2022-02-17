Семак оценил игру Ракицкого и Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Бетисом» (2:3) дал характеристику игре отдельных футболистов.

- Сегодня с первых минут было заметно, что заторможен Ракицкий. Понятно, что он железно основной игрок всегда был, и вариантов с учетом травмы Ловрена было немного. Были ли у вас сомнения в его готовности? С учетом того, что он пропустил первый сбор, были ли какие-то варианты?

- Вариантов практически не было. Я думаю, плюсы и минусы мы знаем прекрасно, но сегодня у него игра не получилась. Связано это с пропуском первых сборов или в целом состояние в целом, посмотрим. Не у него одного не получилась игра. Я думаю, что у многих футболистов и в обороне, и в атаке не хватало многих качеств, чтобы играть на своем уровне. Урывками да, возможно, отсутствие игрового тонуса сказалось на каких-то игроках. Может быть. Все российские клубы в таких условиях, когда после двух месяцев без официальных матчей приходится играть с соперником, который на ходу. Такая ситуация была, есть и будет. К сожалению, сегодня, я думаю, что результат не тот, который мы хотели увидеть. По игре мы могли рассчитывать на большее.

- Оцените игру Дзюбы, учитывая, как он нагружал штрафную?

- Хорошо оцениваю игру. Он вышел и в первом тайме было много положительных моментов. Момент свой забил, еще был прекрасный момент для того, чтобы забить. У нас были игроки, чтобы поддержать интенсивность движения - и Сергеев, и Юри Алберто. Поэтому заменили, чтобы освежить игру, но его игру сегодня оценивают хорошо.