Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал домашнее поражение «сине-бело-голубых» от «Бетиса» со счётом 2:3.

- Насколько итоговый результат матча, на ваш взгляд, отразил ситуацию на поле?

- Более справедливым стал бы ничейный результат. Несмотря на то, что «Зенит» проигрывал два мяча, команде удалось собраться, сравнять счёт, выровнять игру. Проигрыш в такой ситуации не очень объективен. Но и проигрыш «Бетиса» был бы незаслуженным, потому что команда в первую четверть часа уже вела 2:0. Ничья была бы более логичной. Но в футболе результат часто бывает нелогичным.

- «Зенит» пропустил два быстрых гола, почему так произошло?

- Первый гол был пропущен после стандартного положения. Если гол пропущен после стандарта, то это отсутствие концентрации у защиты и качественные действия атакующих игроков, в первую очередь подающего. Что касается второго гола, то трудно сказать, в чем причина. В этом моменте достаточно было защитников, чтобы не допустить этого удара. У «Бетиса» не было прям острой контратаки. Четыре защитника опустились до своей штрафной и никто не почувствовал ударной угрозы. Поздно начали сближаться с нападающим. Вратарь тоже мог выручить, удар не был каким-то сумасшедшим, тем более, бил с дистанции. Но ему защитники перекрыли обзор. Момент с этим голом - ошибка не индивидуальная, а ошибка группы игроков.

- Если взять матч в целом, как вам защита питерцев?

- В целом, сыграли в своём ключе. Хоть многие и критикуют, я бы не сказал, что произошёл провал. Кержакова критикуют, Ракицкого тоже. Я бы не стал подвергать критике отдельных игроков. Редко бывает, когда из-за одного игрока пропускают гол. А уж тем более редко случается проигрыш из-за одного игрока. Один человек не влияет кардинально на результат.

- То есть, наличие Ловрена особо ничего не поменяло бы?

- Спорт не терпит сослагательного наклонения. Может быть, что-то бы и поменялось. Может быть, удачно мяч ему бы где-то в лоб попал. Но мог бы и с ним произойти момент, который бы привёл к голу. Обсуждали бы сейчас его. Это часть игры. Матч был равным, несмотря на прогнозы тех, кто говорил, что «Бетис» - гранд европейского футбола. На мой взгляд, команды примерно равны. Никто не знает, как закончится матч в Испании. Нельзя говорить, что «Зенит» провалил игру. У них были игры и слабее.

- «Зенит» забил два гола. Понравилась вам игра в атаке?

- Дзюба продемонстрировал неплохую игру. Верхние единоборства он выиграл почти все. Забил гол. Внизу он тоже играл неплохо, принимал мячи, цеплялся за них, сохранял мяч для команды. Мог и ещё забить даже. В атаке выглядели достойно. Малком - сильный футболист индивидуально. От него можно ожидать каких-то действий в любой момент при любой игре, хорошей или плохой. Он всегда создаёт остроту. Гол забил, отдал очень хороший пас, после которого Кузяеву не удалось забить.

- Как оцените игру новичка Юри Алберто?

- Первый раз видел его в деле. Не могу пока дать оценки его игре. Вышли запасные, но феерии какой-то от них не было, но и сказать, что они не соответствуют уровню «Зенита» тоже нельзя. Всё было в штатном режиме. Пока нельзя индивидуально оценить их игру. Команда в целом выглядела достойно. Я ожидал худшего.

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- Как оцениваете шансы «Зенит» в ответной встрече?

- Значительно задачу себе «Зенит» не усложнил. В любом случае пришлось бы играть вторую игру. Если бы проиграли 0:3 или выиграли 3:0, то шансы одной из команд были бы тогда значительно выше. А при разнице в один мяч всё будет решаться во второй игре. Шансы остались такими же. Есть надежда, что мы можем пройти «Бетис». Возможно, подсознательно, потому что мне бы этого хотелось. Умом я понимаю, что для любителей футбола проход «Зенита» стал бы неожиданностью.

Николай Алексеев