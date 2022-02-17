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«Зенит» возобновил сезон ярчайшим матчем! Жаль, что Кержаков с Ракицким подарили победу «Бетису»

17 Февраля 2022 • 22:37 Комментировать (5)
Зенит
2:3
Бетис
окончен

«Зенит» возобновил сезон матчем против «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

Протокол игры  
Зенит 2:3Бетис
  8'Гидо Родригес (0:1)
  18'Виллиан Жозе (0:2)
(1:2) Дзюба Артём25'   
(2:2) Малком Филипе28'   
  41'Гуардадо Андрес (2:3)
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав  46' (Круговой Данил (  46') Чистяков Дмитрий  88' (Ерохин Александр (  88') Барриос ВилмарРакицкий Ярослав   7'  46' (Мостовой Андрей (  46') Дуглас СантосКузяев ДалерВендел МаркусКлаудиньо  65' (Yuri Alberto (  65') Малком ФилипеДзюба Артём  73' (Сергеев Иван (  73')
Запасные: Одоевский ДаниилОздоев МагомедБязров ДавидСутормин АлексейАдамов Арсен
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманГонсалес ЭдгарМорено АлексГидо РодригесГуардадо АндресРуибаль Айтор  86' (Бельерин Эктор (  86') Хоакин Санчес  58' (Тельо Кристиан (  58'   75') Хуанми Мигель  58' (Карвалью Вилльям (  58') Виллиан Жозе  79' (Иглесиас Борха (  79')
Запасные: Лаинес ДиегоРоблес ЖоэльВиктор РуисРебольо ДаниэльБартра Марк
17 февраля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Домашним матчем против «Бетиса» питерский «Зенит» возобновил еврокубковый сезон. Опасений перед игрой – вагон и маленькая тележка. Как товарищеские матчи (в которых «Зенит» только побеждал) подготовили команду к серьёзной проверке «Бетисом». Как теперь будет выглядеть нападение и как быстро Юри Алберто возьмёт на себя функционал Азмуна. Насколько хорошо футболисты «Зенита» готовы физически, ведь отбегать 90 минут против «Бетиса», переживающего чуть ли не лучший отрезок в сезоне, задача сложная.

С первых же секунд все они начали подтверждаться. «Бетис» захватил инициативу, играл с позиции силы, а «Зенит» дрожал и ошибался, за первые 20 минут пропустив дважды. Ярослав Ракицкий сначала привёз штрафной удар, а затем ещё и проиграл верх Родригесу, позволив тому без препятствий пробить с линии вратарской – 0:1. Далее был перехват в центре поля, идеальный выход в атаку одной передачей, Виллиан приближается к штрафной площади и чётко бьёт в угол – 0:2.

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Насколько неожиданно «Зенит» сыпался в первые минуты, настолько же неожиданно случилось и преображение. Помог и «Бетис», сбавивший обороты. Вендел в центр поля сыграл в отборе, Малком раскрутил атаку пасом на Караваева, а навес Вячеслава уверенно замкнул Дзюба, рядом с которым попадали сразу два защитника. Через три минуты счёт уже был равным. Теперь уже Вендел обострил разрезающей передачей, а Малком с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу – 2:2.

Сверхсобытийный первый тайм решил не заканчиваться ничейным счётом. Жаль, что на помощь пришли именно Кержаков, отдавший ужасную передачу, и Ракицкий, не особо следивший за развитием событий. Руибаль быстро сыграл на Гуардадо, а мексиканец ударом в касание обкрутил Михаила Кержакова, бросившегося исправлять собственную оплошность – 2:3.

Семак открыл второй тайм двойной заменой, вместо Ракицкого и Караваева выпустив Мостового и Кругового. А «Зенит» открыл тайм игрой более смелой, поджав «Бетис». Испанцы уже не чувствовали себя так вольготно, регулярно оглядывались на прессинг. В середине тайма на поле появился и свежий форвард – Юри Алберто дебютировал за «Зенит», заменив Клаудиньо. А уже через три минуты Далер Кузяев шарахнул перекладину после передачи Малкома.

Давил «Зенит», хорошо провёл концовку, активно. Но звенящих моментов всё-таки не случилось, поэтому «Бетис» увёз минимальную победу, узаконив себя в статусе фаворита этой пары.

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Бетис Зенит
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
старый ХЬЮ
17 Февраля 2022 в 23:14
Для первой игры достаточно не плохо. Пока чувствуется, что не поймали игровой ритм. Взаимопонимание не отработано. Остро необходим хороший воротчик. Оборона совсем не слаженная.
Пульков Александр
17 Февраля 2022 в 22:55
Обосрались как ЛОШАРЫ!!!
jUMPER
17 Февраля 2022 в 22:54
Эх тяжело вкатываться в сезон не имея ни одного официального матча...))) уж очень долго приглядывались к бетису...))) Кержаков вратарь конечно не кудышный...))) Ярик совсем стал тихоходом...пенсия чо жы...))) вот они и соорудили два мяча в свои ворота...))) Все пойдет когда поиграем...
779
17 Февраля 2022 в 22:47
Ух, сколько наколотили!
Это скорее в стиле Бетиса, чем Зенита.
Зато, наверняка, было весело.
redwhite1959
17 Февраля 2022 в 22:46
"Весёлая" получилась игра! Особенно в первом тайме! "Зенит" мог добиться ничейного результата, но Кузяев, выйдя в середине второго тайма один на один с вратарём ЗАЧЕМ-ТО стал ломать перекладину вместо того, чтобы катнуть мяч поперёк на свободного партнёра. В таких моментах и проявляется мастерство футболиста... В Севилье против "Зенита" уже будет играть не полуторный, а основной состав "Бетиса" - тем интереснее будет посмотреть на нашего чемпиона!
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окончен Барселона 1:1 Наполи 2.05 3.60 3.85
окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
Идет 16 минута Севилья 1:0 Динамо Загреб 1.44 4.70 7.60
Идет 17 минута Порту 0:0 Лацио 2.23 3.55 3.25
Идет 16 минута РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад 1.95 3.65 3.90
Идет 17 минута Аталанта 0:1 Олимпиакос 1.55 4.50 5.80
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