«Зенит» возобновил сезон ярчайшим матчем! Жаль, что Кержаков с Ракицким подарили победу «Бетису»

«Зенит» возобновил сезон матчем против «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

Домашним матчем против «Бетиса» питерский «Зенит» возобновил еврокубковый сезон. Опасений перед игрой – вагон и маленькая тележка. Как товарищеские матчи (в которых «Зенит» только побеждал) подготовили команду к серьёзной проверке «Бетисом». Как теперь будет выглядеть нападение и как быстро Юри Алберто возьмёт на себя функционал Азмуна. Насколько хорошо футболисты «Зенита» готовы физически, ведь отбегать 90 минут против «Бетиса», переживающего чуть ли не лучший отрезок в сезоне, задача сложная.

С первых же секунд все они начали подтверждаться. «Бетис» захватил инициативу, играл с позиции силы, а «Зенит» дрожал и ошибался, за первые 20 минут пропустив дважды. Ярослав Ракицкий сначала привёз штрафной удар, а затем ещё и проиграл верх Родригесу, позволив тому без препятствий пробить с линии вратарской – 0:1. Далее был перехват в центре поля, идеальный выход в атаку одной передачей, Виллиан приближается к штрафной площади и чётко бьёт в угол – 0:2.

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Насколько неожиданно «Зенит» сыпался в первые минуты, настолько же неожиданно случилось и преображение. Помог и «Бетис», сбавивший обороты. Вендел в центр поля сыграл в отборе, Малком раскрутил атаку пасом на Караваева, а навес Вячеслава уверенно замкнул Дзюба, рядом с которым попадали сразу два защитника. Через три минуты счёт уже был равным. Теперь уже Вендел обострил разрезающей передачей, а Малком с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу – 2:2.

Сверхсобытийный первый тайм решил не заканчиваться ничейным счётом. Жаль, что на помощь пришли именно Кержаков, отдавший ужасную передачу, и Ракицкий, не особо следивший за развитием событий. Руибаль быстро сыграл на Гуардадо, а мексиканец ударом в касание обкрутил Михаила Кержакова, бросившегося исправлять собственную оплошность – 2:3.

Семак открыл второй тайм двойной заменой, вместо Ракицкого и Караваева выпустив Мостового и Кругового. А «Зенит» открыл тайм игрой более смелой, поджав «Бетис». Испанцы уже не чувствовали себя так вольготно, регулярно оглядывались на прессинг. В середине тайма на поле появился и свежий форвард – Юри Алберто дебютировал за «Зенит», заменив Клаудиньо. А уже через три минуты Далер Кузяев шарахнул перекладину после передачи Малкома.

Давил «Зенит», хорошо провёл концовку, активно. Но звенящих моментов всё-таки не случилось, поэтому «Бетис» увёз минимальную победу, узаконив себя в статусе фаворита этой пары.