Дзюба: «Есть много позитивного»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги матча с «Бетисом» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Начинать матч со счета 0:2 практически. Что это было? «Зенит» всей командой был на своей половине поля, и мало что получалось, такая редкая картина.

- Наверное, нервозность, начало после долгой паузы, плюс очень плохо выходили из обороны, не разобрались. Надо было где-то в начале попроще, чуть-чуть удлинить, потому что мне вроде бы удавалось зацепиться за мяч. За счет этого могли выходить. Пытались через пас выйти. Плохо начали, такие голы нельзя пропускать на таком уровне. Конечно же, такого класса игроки наказывают моментально за любые изъяны. Нельзя вначале получать такие штрафные, из таких мелочей складывается.

С другой стороны есть минусы, есть и плюсы, что с 0:2 дома вернулись на 2:2. Были моментики, и у меня был момент после великолепной передачи Малкома. Очень себя виню, что не забил. Есть много позитивного. В то же время посмотрим, насколько мы команда такого уровня, чтобы именно там, где они будут еще сильнее, испанцы дома традиционно хороши.

Нам очень хотелось здесь на домашней арене победить, спасибо огромное зрителям, было атмосферно. К сожалению, мы не смогли победить.