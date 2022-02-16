Кузяев - о матче с «Бетисом»: «Верим в свои силы и готовы оказать сопротивление»

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции перед поединком против севильского «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Можно сказать, что нам в какой-то степени не повезло со жребием. «Бетис» очень хорош, удачно играет в Ла Лиге. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление», - цитирует полузащитника «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что в предстоящем поединке «сине-бело-голубым» не поможет центральный защитник Деян Ловрен, получивший травму голеностопа.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответный состоится в Севилье через неделю.