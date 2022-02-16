Тренер «Бетиса» Пеллегрини: «Не считаю, что отсутствие игровой практики у «Зенита» будет нашим преимуществом»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини оценил шансы своих подопечных уехать из Питера с победой перед ответным домашним матчем в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Наставник испанцев заявил, что не считает свою команду явным фаворитом противостояния.

«Отсутствие игровой практики у «Зенита»? Не считают это нашим преимуществом. «Зенит» наверняка привык к подобному графику и к зимним паузам в чемпионате. Более того, они провели хорошие тренировочные сборы, сыграв много контрольных поединков. Это точно не тот аспект, который скажется на итоговом результате встречи», - спрогнозировал Пеллегрини на предматчевой пресс-конференции.

Игра состоится в четверг, 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция.