Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от стыкового матча плей-офф Лиги Европы, в котором «Зенит» примет испанский «Бетис».

- Как оцениваете шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом»?

- Будет интересная игра, проверочная доля «Зенита». Сразу предстоит серьезная борьба и трудно здесь что-то сказать. По прошлому сезону «Зенит» выглядел предпочтительнее. Если он шел бы в таком накате дальше, то без проблем справился бы с этим соперником.

- В чем видите проблемы?

- То один ушел, то другой собирался уходить. Команда становится проблемной. Ушел Азмун, который делал игру в нападении, поэтому будет сложнее. Важно еще, как Дзюба будет себя чувствовать. Все-таки это возрастной игрок. Ему уже тяжеловато двигаться, бороться. Поэтому Семак не зря его в последнее время не ставил в состав. Но в целом, думаю, «Зенит» справится с «Бетисом». Мяч питерцы точно должны забить. Оборона у них неплохая. Я бы поставил на счет 1:0 в пользу нашей команды.

- «Бетис» много забивает, и у него хорошая группа атаки. Не думаете, что «Зенит» будет больше обороняться?

- В любом случае «Зенит» начнет от обороны, чтобы посмотреть, что представляет из себя соперник. Хотя наверняка питерцы посмотрели отдельные матчи. Они наверняка изучили игру соперники и предпримут какие-то меры. А потом возьмут игру в свои руки. «Бетис» тоже будет на стреме, все-таки «Зенит» чемпион России. Испанцы будут опасаться наш клуб, и тоже начнут игру от защиты. Будут играть сдержано, а потом раскроются.

- У испанцев точно не сыграют одни из лидеров Фекир и Каналес. Это увеличивает шансы «Зенита» на победу?

- Конечно. Любой команде нужен забивной форвард. Таких очень мало ребят. Поэтому они высоко ценятся.

- Как думаете, кому из вратарей Семак отдаст предпочтение?

- Думаю, Кержакову. Мне он больше импонирует. Он поспокойнее играет в воротах.

- «Зенит» давно не играл в официальных матчах, а «Бетис» проводит по два матча в неделю. Это даст испанцам преимущество?

- Это большое дело, что испанцы часто играют. Чем больше матчей, тем больше опыта набирают футболисты, иначе они будут деревянными и не попадут в игру. Это серьезное преимущество для испанцев.

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- Финал Лиги Европы пройдет в Севилье. Это может стать дополнительным стимулом для «Бетиса»?

- Естественно. Они об этом наверняка думают.

- Почти никто из новичков «Зенита» не отработал два сбора. Ждете кого-то из них завтра на поле?

- Это уже Семак будет решать, но я думаю, он обязательно выпустит игрока, которого никто не знает.

Елена Григорьевская