«Зенит» или «Бетис»: кто пройдёт дальше

Уже в четверг «Зенит» проведёт первый матч в 2022 году. Команда Сергея Семака начинает путь в плей-офф Лиги Европы, где её соперником будет «Бетис». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает состояние команд в преддверии этого противостояния и пытается оценить шансы «сине-бело-голубых» на проход в 1/8 финала второго клубного турнира континента.

Форма команд

О том, в какой форме сейчас находится «Зенит», можно только догадываться. В условиях зимних сборов очень трудно оценить уровень команды, ведь товарищеские матчи тренеры зачастую используют, чтобы наиграть какие-то связки и задумки. Судя по всему, какой-то чистовой вариант игры Сергей Семак наигрывал в недавнем матче Кубка Атлантики против «Копенгагена», но он проходил в закрытом режиме. Очевидно, «сине-бело-голубые» не хотели выдавать секреты своим еврокубковым соперникам.

А вот по «Бетису» информации значительно больше, ведь сезон в Испании на зимние каникулы не уходил. Чтобы убедиться в том, насколько сильной является команда Мануэля Пеллегрини, достаточно посмотреть на турнирную таблицу чемпионата Испании. «Бетис» располагается на третьей позиции, уступая по очкам только «Реалу» и «Севилье».

В 2022 году «Бетис» провёл на внутренней арене десять матчей. Результаты команды следующие: 7 побед, ничья и 2 поражения. Можно смело говорить о том, что «огурцы» Мануэля Пеллегрини находятся в хорошей форме.

Составы

Состав «Зенита» в зимнее трансферное окно несколько изменился. В «Байер» ушёл Сердар Азмун, который в последние годы приносил питерской команде много пользы в атаке своими результативными действиями. Заменить Азмуна должен Юри Алберто, а на подстраховке будет Иван Сергеев. Тут фанатам «сине-бело-голубых» может быть тревожно, ведь Алберто ранее выступал исключительно на родине, и ему нужно какое-то время на адаптацию. Сможет ли Юри сразу стать равноценной заменой Азмуну – большой вопрос.

Что касается состава «Бетиса», то зимой он не изменился. «Огурцам» усиление особо и не нужно, ведь их командный механизм работает слаженно. Главной звездой «Бетиса» можно считать Набиля Фекира, которого, кстати говоря, слухи связывают с «Барселоной». Фекир в Санкт-Петербурге не сыграет из-за дисквалификации, в чём можно найти плюс для «Зенита». Также в составе «Бетиса» выделяются хорошо известные всем Эктор Бельерин, Серхио Каналес и чемпион Европы 2016 года Вилльям Карвалью.

Если обратиться к данным специалистов авторитетного transfermarkt, то можно увидеть, что текущий состав «Зенита» оценивается почти в 169 миллионов евро, а состав «Бетиса» - в 230 миллионов евро. Разница существенная.

Шансы

При оценке шансов команд немаловажным моментом является то, насколько «Бетис» будет мотивирован в Лиге Европы. Всё-таки задачей номер один для «огурцов» является сохранение места в топ-4 Примеры. «Бетис» имеет реальные шансы второй раз в своей истории пробиться в Лигу чемпионов, а это – и престиж, и хороший заработок. Через Лигу Европы тоже можно пробиться в сильнейший клубный турнир континента, но шансов на завоевание трофея у «Бетиса» всё же маловато – слишком много сильных команд оказалось в плей-офф. Так что приоритет команды Мануэля Пеллегрини – чемпионат, это понятно. И это серьёзный аргумент в пользу «Зенита».

«Бетис» выше «Зенита» по классу, но с учётом того, что основной задачей команды является финиш в топ-4 чемпионата, мы ожидаем упорного противостояния. Наш рискованный прогноз следующий: «Зенит» пройдёт «Бетис».