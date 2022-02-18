Семшов: «Шансы «Зенита» пройти «Бетис» не изменились»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился впечатлениями от первого матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион РПЛ потерпел домашнее фиаско со счетом 2:3. Теперь командам предстоит ответная встреча в Севилье.

«Не удивило начало, «Зенит» не в игровых кондициях. Игра в Испании по-другому сложится, будет непросто, но обыгрывать всех можно. Шансы на проход дальше не изменились», - передает слова Семшова ТАСС.

Ответная встреча между «Бетисом» и «Зенитом» пройдет в Испании 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.