Гуардадо забил сотый гол «Бетиса» в еврокубках

Мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо принес своему клубу «Бетис» победу в выездном матче против «Зенита» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Гуардадо забил третий гол своей команды, это произошло еще до перерыва, но в итоге выяснилось, что его гол стал победным. Это был уже сотый гол «Бетиса» в европейских турнирах за все время выступления команды в них.

Чаще всего «Бетис» забивал в Кубке УЕФА/Лиге Европы - 78 голов, еще пятнадцать голов были проведены в Кубке Кубков, шесть голов «Бетис» забил в Лиге чемпионов, в которой выступал один раз в своей истории, в сезоне 2005/2006, и еще один гол - в Кубке ярмарок.