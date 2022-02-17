«Бетис» на 7-й минуте открыл счёт в матче с «Зенитом» после сомнительного штрафного

Начало поединка против «Бетиса» в Лиге Европы выдалось для «Зенита» не слишком удачным – питерцы отдали инициативу в домашнем матче, на 7-й минуте центральный защитник Ярослав Ракицкий и вовсе увидел перед собой желтую карточку.

Арбитр наказал украинского футболиста за нарушение в сомнительном эпизоде. Ракицкий пошел в подкат, но ногу оппонента, как показалось на повторе, не зацепил. С этого же стандартного положения испанцы мгновенно открыли счет – Гидо Родригес переиграл все того же Ракицкого в воздухе.

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