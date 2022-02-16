Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Бетисом»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с севильским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы. В частности, тренер рассказал о потере в оборонительной линии.

«Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк начал заниматься на поле. В остальном проблем нет», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что хорватский защитник травмировал связки голеностопа.

Первый поединок между питерцами и испанцами состоится в четверг, 17 февраля, на «Газпром Арене». Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.