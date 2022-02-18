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Лига Европы

Никифоров: «Зенит» проиграл «Бетису» в первые 20 минут»

18 Февраля 2022 • 10:24 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Экс-игрок сборной России Юрий Никифоров поделился впечатлениями от первой встречи петербургского «Зенита» и севильского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 2:3.

«Зенит» проиграл в первые 20 минут. После отпуска тяжело входить в игру, а «Бетис» на ходу. В этом проблема. Пока игроки не могут набрать нужную форму, они не готовы», - приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Ответный матч пройдет в Испании 24 февраля. Победитель данного противостояния получит путевку в следующий раунд еврокубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Юрий Никифоров
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