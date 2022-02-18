Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от стыкового матча плей-офф Лиги Европы «Зенит» - «Бетис» (2:3) и шансах на выход в следующую стадию турнира.

- Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?

- Я бы начал не с этого, а с того, что итог получился печальным для нашей команды – очередное поражение. Начало матча «Зенит» явно смазал. Большая группа футболистов была не готова в полном объеме для сопротивления сопернику.

- Почему?

- Тут есть психологический подтекст: наши футболисты не вышли на свой уровень, и это связано с тем, что ни одну игру серьезного уровня нельзя заменить большим количеством тренировочных матчей. «Зенит» не провел ни одного официального матча и в игровой подготовке явно уступали испанцам, прежде всего в психологии. Того накала, какой вчера был в игре этих двух команд, наша команда не испытывала с прошлого года. Поэтому она допускала такие ошибки, которые привели к общему поражению.

- Как оцените игру «Зенита» в обороне»?

- Оборона не выдерживала никакой критики. Ракицкий и иже с ним, Кержаков, привезли такие мячи, что хватило бы на несколько матчей. Затем все выровнялось, и наша команда вполне достойно играла, хороша была в организации атакующих действий. Но все равно плохо оборонялись, несвоевременно занимали позиции, что являлось производной первого тайма с массой простых ошибок. Нашим футболистам не хватило подготовки. Два центральных защитника выглядели очень посредственно и даже слабо.

- Как оцените второй тайм?

- Во втором тайме «Зенит» делал все возможное, чтобы изменить ситуацию, но поймали ритм игры испанцы. Они понимали, что гол на чужом поле никого значения не имеет и все надо переносить на домашнюю игру. Они доигрывали, умело оборонялись, проводили контрвыпады. Наша команда играла достойнее, чем это было в прошлые разы.

- Как оцените игру Дзюбы?

- Он делал все возможное, что необходимо нападающему. Забил хороший мяч, держал в напряжении оборону. Он делал все, что умеет. Большего он делать не может.

- Как вам игра новичков «Зенита»? Они чем-то запомнились?

- Пока не стал бы давать характеристики новичкам. Было мало времени на то, чтобы определить их возможности. Они за это время действовали старательно, но не более того. Ничем особенным не выделялись. Ну, может быть, Сергеев сделал передачу грудью на Юри Алберто.

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- Ключевой фактор поражения - этот отсутствие у «Зенита» игровой практики?

- Конечно. Нельзя заменить официальные матчи товарищескими. Как не мотивируй и не тренируй, официальная игра – это тест на готовность. Тут питерцы явно уступали сопернику. Испанцам нужно было меньше времени на принятие решений и исполнение технических элементов.

- Как оцениваете шансы «Зенита» на проход в следующую стадию, учитывая, что теперь отменено правило выездного гола?

- Шансы есть, но их очень мало.

Елена Григорьевская