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Лига Европы

Хоакин сделал голевую передачу в 40 лет и установил новый рекорд Лиги Европы

17 Февраля 2022 • 22:12 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Матч между питерским «Зенитом» и «Бетисом» протекает в очень результативной манере, а в одном из голов испанской команды ассистентом выступил ветеран севильцев Хоакин. Именно с его подачи был открыт счет в матче - уже на 9-й минуте игры.

В возрасте 40 лет и 211 лет Хоакин стал самым возрастным автором голевой передачи, на 78 дней перекрыв предыдущий рекорд. Он был поставлен в декабре 2015 года норвежцем Даниэлем Хестадом в матче его «Мольде» с «Аяксом», в котором команды разошлись миром в шестом туре группового раунда - 1:1. На тот момент Хестаду было 40 лет 133 дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес
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