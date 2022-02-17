Хоакин сделал голевую передачу в 40 лет и установил новый рекорд Лиги Европы

Матч между питерским «Зенитом» и «Бетисом» протекает в очень результативной манере, а в одном из голов испанской команды ассистентом выступил ветеран севильцев Хоакин. Именно с его подачи был открыт счет в матче - уже на 9-й минуте игры.

В возрасте 40 лет и 211 лет Хоакин стал самым возрастным автором голевой передачи, на 78 дней перекрыв предыдущий рекорд. Он был поставлен в декабре 2015 года норвежцем Даниэлем Хестадом в матче его «Мольде» с «Аяксом», в котором команды разошлись миром в шестом туре группового раунда - 1:1. На тот момент Хестаду было 40 лет 133 дня.