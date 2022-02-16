Гаджиев: «Зенит» и «Бетис» - одинаковые команды

Известный в прошлом тренер целого ряда российских клубов Гаджи Гаджиев оценил шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом» за право пройти в стадию 1/8 финала Лиги Европы. По словам эксперта, питерцам не стоит недооценивать свои силы.

В разговоре с «РБ Спорт» Гаджиев заявил, что не видит особой разницы в классе между российским коллективом и «Бетисом», который на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

«Сейчас все будет зависеть от готовности подопечных Семака. По потенциалу, это одинаковые команды. Между ними незначительная разница», - прокомментировал Гаджиев, добавив, что огромную роль в итоговом результате сыграет то, как игроки провели тренировочные сборы.