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Лига Европы

Гаджиев: «Зенит» и «Бетис» - одинаковые команды

16 Февраля 2022 • 22:21 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.45 3.45 2.85
Через 22 ч. 12 мин.

Известный в прошлом тренер целого ряда российских клубов Гаджи Гаджиев оценил шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом» за право пройти в стадию 1/8 финала Лиги Европы. По словам эксперта, питерцам не стоит недооценивать свои силы.

В разговоре с «РБ Спорт» Гаджиев заявил, что не видит особой разницы в классе между российским коллективом и «Бетисом», который на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

«Сейчас все будет зависеть от готовности подопечных Семака. По потенциалу, это одинаковые команды. Между ними незначительная разница», - прокомментировал Гаджиев, добавив, что огромную роль в итоговом результате сыграет то, как игроки провели тренировочные сборы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Гаджи Гаджиев
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