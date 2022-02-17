«Зенит» - «Бетис»: Дзюба и Малком отыграли отставание в два мяча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак слегка удивил болельщиков своим выбором стартового состава на матч с «Бетисом» в рамках Лиги Европы, выпустив Артёма Дзюбу в центре нападения команды. Впрочем, форвард быстро оправдал доверие наставника.

Капитан отыграл один мяч у «Бетиса», который успел забить дважды в ворота россиян в течение первых 20 минут матча. Дзюба в фирменном стиле выиграл верховую борьбу у защитников, отправив мяч в левый угол ворот.

К тому моменту команды успели сыграть 25 минут. Спустя несколько мгновений взятие ворот праздновал уже Малком, воспользовавшийся передачей Венделла. На сайте Liveresult.ru Вы можете следить за дальнейшим развитием событий в противостоянии с помощью текстового репортажа.