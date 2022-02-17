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Лига Европы

«Зенит» - «Бетис»: Дзюба и Малком отыграли отставание в два мяча

17 Февраля 2022 • 21:17 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
2.60 3.50 2.80
перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак слегка удивил болельщиков своим выбором стартового состава на матч с «Бетисом» в рамках Лиги Европы, выпустив Артёма Дзюбу в центре нападения команды. Впрочем, форвард быстро оправдал доверие наставника.  

Капитан отыграл один мяч у «Бетиса», который успел забить дважды в ворота россиян в течение первых 20 минут матча. Дзюба в фирменном стиле выиграл верховую борьбу у защитников, отправив мяч в левый угол ворот. 

К тому моменту команды успели сыграть 25 минут. Спустя несколько мгновений взятие ворот праздновал уже Малком, воспользовавшийся передачей Венделла. На сайте Liveresult.ru Вы можете следить за дальнейшим развитием событий в противостоянии с помощью текстового репортажа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Артём Дзюба Малком
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ЗЕНИТ БЕТИС
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Идет 45 минута Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
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