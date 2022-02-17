Бывший игрок «Бетиса» Бенджамин Эсоно в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих ожиданиях от матча 1/16 финала Лиги Европы между своим экс-клубом и петербургским «Зенитом».

Как вам игра «Бетиса» в этом сезоне?

Мне нравится игра «Бетиса» в этом сезоне. Она классно владеет мячом и старается доминировать в любом матче, будь это игра на выезде или домашний поединок. В составе команды много качественных игроков, а особенно я бы выделил Фекира, Виллиана Карвалью и Каналеса. От действия их тройки зависит очень многое.

Вы знаете что-то о «Зените»?

Если честно, я сейчас мало знаю о «Зените». Однако, мне кажется, что чемпион России в любом случае является очень опасной командой. Просто с таким соперником не будет никому.

Какие ожидания от этой игры?

Мне кажется, что эта игра будет очень сложной для обеих команд. Решаться все будет в Испании, а здесь я не вижу фаворитом кого-то из этих клубов. А еще, мне кажется, что игра будет несколько грубоватой. Вполне возможно, случится удаление.

Сергей Румянцев