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Лига Европы

Типичный европейский «Зенит», коллекционирующий достойные поражения

18 Февраля 2022 • 13:09 Комментировать (3)
Зенит
2:3
Бетис
окончен

В четверг возобновился сезон в российском футболе. «Зенит» в первом официальном матче года проиграл дома «Бетису». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах встречи.

Ещё после жеребьёвки этой стадии Лиги Европы многие предрекали «Зениту» проблемы. Мануэль Пеллегрини выстроил в «Бетисе» очень интересный, играющий коллектив, который серьёзно борется за попадание в топ-4 в Испании. Относиться к севильцам с прохладцей никак было нельзя, и даже потери лидеров накануне поездки в Санкт-Петербург не должны были вводить в заблуждение.

Матч в итоге получился таким, что в зависимости от точек зрения можно рассказать абсолютно разные истории. Одни могут сделать упор на ошибках «Зенита», на трёх пропущенных мячах и сделать вывод, что питерцы не вкатились пока в сезон, что им не хватило концентрации. Добавим в этот котёл «Бетису» статус одной из сильнейших команд Испании (а значит, и Европы) прямо сейчас и сделаем простой вывод, что гости выиграли матч спокойно и на классе. Кто-то в противовес скажет, что питерцы боролись до конца и имели реальные шансы сравнять счёт. Так, может, наш «Зенит» прямо сейчас не так и хуже вашего «Бетиса» – одной из сильнейших команд Испании (а значит, и Европы)? Кто-то может сделать акцент на характере «Зенита» – отыграться с 0:2 и бороться до конца. Это уже в чём-то фишка питерцев в еврокубках – с тем же «Челси» подопечные Семака тоже боролись до конца.

Однако любой заход сводится к тому, что «Зенит» на уровне еврокубков при Сергее Семаке давно упёрся в потолок. В лучшем случае можно говорить о достойном поражении и искать какие-то крохи позитива в итоговой неудаче. Причём команда раз за разом наступает на те же самые грабли. Ярослав Ракицкий привычно в еврокубках ошибается, Михаил Кержаков не идеален, а Малком и Клаудиньо не могут против соперника такого уровня делать разницу.

На самом деле есть чувство, что Сергей Семак и сам не понимает, что делать дальше. Первые полсезона его хвалили за то, что «Зенит» начал отказываться от забросов на Дзюбу и пытался менять игру. Однако в матче с «Бетисом» всё свелось к тому же. Конечно, потеря Азмуна поставила тренера в сложное положение, но неужели это повод вновь возвращаться к «закидушкам»?

Вопрос есть и по тому, как питерцы менялись во втором тайме. Семак пытался что-то изменить, но это выглядело не столько продуманно, сколько слегка хаотично. Честно говоря, так и осталось загадкой, наигрывались ли все эти варианты на сборах, или тренер просто пытался всё перемешать, всё передвинуть в надежде на лучшее.

«Бетис» явно после перерыва играл по счёту. Севильцы, не желая тратить силы, пытались спокойно отбиваться и при возможности контратаковать. По статистике кажется, что «Зенит» был ближе к ничьей, но матч также легко мог закончиться с разницей в два мяча в пользу «Бетиса». В любом случае гостей всё устроило: победа, ответный матч пройдёт дома, а там ещё и вернутся лидеры, которых можно будет задействовать.

«Зенит», судя по всему, через неделю завершит выступление в еврокубках, после чего прогнозируемо выиграет Премьер-лигу, а потом опять будет мучиться на европейской арене. Питерцы продолжат слегка хаотично усиливать состав, который в любом случае не позволит побеждать на классе. Порядка же в тактике у питерцев пока не прибавляется.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
18 Февраля 2022 в 14:05
Финальный матч этого розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье, а потому с мотивацией в ответном матче у хозяев всё будет в порядке! Плюс будет играть основа! Чудеса в футболе иногда случаются, но - уверен - не в этом случае.
Underdog !
18 Февраля 2022 в 13:30
Ну с чего такой пессимизм, что завершит ? Правило выездного гола отменили, а дурочка загнать можно всегда
Zenituwka
18 Февраля 2022 в 13:41
Да вообще, в целом статья пропитана предвзятостью. Не более чем мнение одного человека. Объективности в нем очень мало.
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