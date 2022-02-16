«Хорошая возможность проверить себя»: Семак высказался о матче «Зенита» против «Бетиса»

На этой неделе петербургский «Зенит» возобновит участие в еврокубках. Чемпион России сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, где померяется силами с севильским «Бетисом». Своими ожиданиям от противостояния поделился главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«В этом сезоне «Бетис» на виду. Много забивает. Они смотрятся очень прилично. Но для нас это хорошая возможность проверить себя», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Испании на следующей неделе.