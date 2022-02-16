Червиченко сделал прогноз на матч «Зенит» - «Бетис»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи петербургского «Зенита» с севильским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Матч будет сложный. Надо надеяться на то, что испанцы здесь подмерзнут и не будут такими резвыми. Думаю, в Питере «Зенит» выиграет 2:1», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Первый поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Следить за детальной текстовой трансляцией можно будет на сайте Liveresult.ru.