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Лига Европы

Дмитрий Черышев: «У «Зенита» есть шансы победить «Бетис»

18 Февраля 2022 • 08:37 Комментировать (1)
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Бывший футболист, а ныне действующий тренер Дмитрий Черышев, являющийся отцом игрока сборной России Дениса Черышева, поделился мнением о первом матче между петербургским «Зенитом» и севильским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«У команды огромный потенциал. Но они еще находятся в предсезонке, не хватает сыгранности. У них есть шансы на победу, хотя на выезде придется очень трудно», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что ответный поединок команды проведут в Севилье 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Дмитрий Черышев
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