Сёмин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

Экс-главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался насчет противостояния петербургского «Зенита» и севильского «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» - сложный соперник. Но у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи. Те же пять бразильцев. В техническом отношении «Зенит» уступить «Бетису» не должен», - приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

Первая встреча между российским и испанским клубами состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответный поединок пройдет в Испании через неделю. Победитель этого противостояния гарантирует себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы.