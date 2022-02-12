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Сёмин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

12 Февраля 2022 • 10:07 Комментировать (1)
Зенит
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Бетис
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17.02 20:45

Экс-главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался насчет противостояния петербургского «Зенита» и севильского «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» - сложный соперник. Но у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи. Те же пять бразильцев. В техническом отношении «Зенит» уступить «Бетису» не должен», - приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

Первая встреча между российским и испанским клубами состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответный поединок пройдет в Испании через неделю. Победитель этого противостояния гарантирует себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Юрий Сёмин
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ЗЕНИТ БЕТИС
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Комментарии (1)
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kutty
12 Февраля 2022 в 12:19
Испанцы сейчас на ходу и ничего Зениту не светит...
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